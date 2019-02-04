Traži pojmove

  • Podaci o energetskoj učinkovitosti Podaci o energetskoj učinkovitosti Podaci o energetskoj učinkovitosti

    Podaci o energetskoj učinkovitosti

    Document

    Podaci o energetskoj učinkovitosti

    Pojedinosti pronađite u dokumentu na našoj stranici podrške u odjeljku Priručnici i dokumentacija.

    Saznajte više

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Podaci o energetskoj učinkovitosti

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Dijelovi koji se mogu servisirati

    Gdje mogu kupiti ovaj rezervni dio?


    Molimo vas da kontaktirate jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Popis servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Podaci o energetskoj učinkovitosti

    Za Philips HF20 adaptere.

    • Tip HF20

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.