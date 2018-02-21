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  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
  • Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje

Obustavljeno

Beardtrimmer series 5000Trimer za kratko podrezivanje

BT5205/16

4.6
| (229) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
Ovaj trimer s potpuno metalnim oštricama omogućuje oblikovanje trodnevne brade, kratke ili duge brade, ovisno o vašim željama. Naš nov integrirani češalj za podizanje dlačica ih podiže radi učinkovitog ravnomjernog podrezivanja u jednom potezu.
Pogledajte sve prednosti

Sustav Dynamic Beard Guide za ravnomjerne rezultate

Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje

  • Postavke za preciznost od 0,2 mm

  • Potpuno metalne oštrice

  • 70 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Integrirani češalj za podizanje dlačica

Podiže dlačice do razine oštrice radi ravnomjernog podrezivanja

Podiže dlačice do razine oštrice radi ravnomjernog podrezivanja

Sustav Dynamic Beard Guide u kombinaciji s integriranim češljem za podizanje dlačica podiže dlačice do razine oštrica radi ravnomjernog podrezivanja i omogućava vam da postignete trodnevnu bradu, kratku ili dugačku bradu, ovisno o vašim željama.

Usmjerava dlačice na rezač, osiguravajući lako podrezivanje

Usmjerava dlačice na rezač, osiguravajući lako podrezivanje

Kratko podrežite bradu u jednom brzom potezu, istovremeno vodeći računa o koži. Naš novi integrirani češalj za podizanje dlačica podiže i usmjerava dlačice do razine oštrica kako bi podrezivanje bilo lako i ravnomjerno.

Dvostruko naoštrene oštrice za brže podrezivanje*

Dvostruko naoštrene oštrice za brže podrezivanje*

Ovaj trimer ima dvostruko naoštrene potpuno metalne oštrice koje režu više dlačica u svakom potezu kako bi podrezivanje bilo brže.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

229

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

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