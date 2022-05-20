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  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
  • Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**

Obustavljeno

5000 SeriesSušilo za kosu

BHD504/00

4.8
| (826) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**
Tehnologija ThermoShield pruža vrhunsku zaštitu od oštećenja topline, aktivno kontrolirajući i podešavajući temperaturu zraka sušila na optimalnoj razini.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz tehnologiju ThermoShield

Brzo sušenje bez oštećenja toplinom**

  • 2100 W

  • Tehnologija ThermoShield

  • 2x njega ionima*

  • 3 postavke topline i 2 postavke brzine

Tehnologija ThermoShield za vrhunsku zaštitu od topline

Tehnologija ThermoShield za vrhunsku zaštitu od topline

Senzor za otkrivanje pregrijavanja aktivno optimizira i kontrolira temperaturu zraka, štiteći kosu od oštećenja** uzrokovanih pregrijavanjem. Uživajte u doživljaju sušenja bez stresa zahvaljujući tehnologiji ThermoShield.

Brzo sušenje za profesionalne rezultate uz 2100 W

Brzo sušenje za profesionalne rezultate uz 2100 W

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

2x njega ionima* za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

2x njega ionima* za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Ovaj moćni ionski sustav stvara do 40 milijuna iona po sušenju, čime pojačava sjaj kose kako biste mogli uživati u sjajnoj kosi, bez statičkog elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

826

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj koji bih svima preporučila!

Kod sušila za kosu mi je najvažnije da ne oštećuje kosu te da ju ne učini suhom. Ovaj uređaj je odličan odabir za sve one koji su dugo tražili idealan. Preporučila bih svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

13/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Fenomenalan fen za kosi

Odabarala sam ovu ocjenu jer je fen fantastican. Moja kosa je savrsena i po mojoj mjeri. Fen je odlican po mjerama,lako se drzi i barata s njime i svugdje stane u kofere i prati me po cijelome svijetu.

Prednosti

Da!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

13/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Divan sjaj kose!

Susilo je cjenovno dostupno. Lagano je u ruci, plus ima mogucnost regulacije brzine. Svida mi se sto regulira toplinu pa mi ne unistava vlasiste. Kosa je predivno sjajna nakon koristenja.

Prednosti

Cijena, jednostavnost upotrebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. u usporedbi s modelom BHD350 u najvišoj postavci

  2. Postavka ThermoShield