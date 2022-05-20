2 godine jamstva
Obustavljeno
2100 W
Tehnologija ThermoShield
2x njega ionima*
3 postavke topline i 2 postavke brzine
Senzor za otkrivanje pregrijavanja aktivno optimizira i kontrolira temperaturu zraka, štiteći kosu od oštećenja** uzrokovanih pregrijavanjem. Uživajte u doživljaju sušenja bez stresa zahvaljujući tehnologiji ThermoShield.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Ovaj moćni ionski sustav stvara do 40 milijuna iona po sušenju, čime pojačava sjaj kose kako biste mogli uživati u sjajnoj kosi, bez statičkog elektriciteta.
4.8
od 5
826
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivss
20/05/2022
Hrvatska
Dio promocije
Odličan uređaj koji bih svima preporučila!
Kod sušila za kosu mi je najvažnije da ne oštećuje kosu te da ju ne učini suhom. Ovaj uređaj je odličan odabir za sve one koji su dugo tražili idealan. Preporučila bih svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
lp123
13/05/2022
Hrvatska
Dio promocije
Fenomenalan fen za kosi
Odabarala sam ovu ocjenu jer je fen fantastican. Moja kosa je savrsena i po mojoj mjeri. Fen je odlican po mjerama,lako se drzi i barata s njime i svugdje stane u kofere i prati me po cijelome svijetu.
Prednosti
Da!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
Sunčeko
13/05/2022
Hrvatska
Dio promocije
Divan sjaj kose!
Susilo je cjenovno dostupno. Lagano je u ruci, plus ima mogucnost regulacije brzine. Svida mi se sto regulira toplinu pa mi ne unistava vlasiste. Kosa je predivno sjajna nakon koristenja.
Prednosti
Cijena, jednostavnost upotrebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHD501/00 Sušilo za kosu
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
u usporedbi s modelom BHD350 u najvišoj postavci
Postavka ThermoShield