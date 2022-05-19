2 godine jamstva
Cijev srednje veličine od 25 mm
Turmalinska keramika
Digitalne postavke temperature
Glatka keramička cijev sprječava oštećenje kose tijekom oblikovanja. Obogaćena je turmalinom koji kovrčama osigurava vrhunsku glatkoću i sjaj.
Digitalni zaslon s 8 postavki temperature pruža potpunu kontrolu za prilagodbu temperature vašem tipu kose u svrhu sprječavanja oštećenja.
Visoka temperatura omogućava promjenu oblika frizure i osigurava željenu kovrčavu frizuru.
4.9
od 5
28
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
К_618
19/05/2022
България
Provjereni kupac
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Prednosti
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Mane
Няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Prednosti
Цена, качество и крутой результат
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Prednosti
качество
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB864/00 Плойка
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)