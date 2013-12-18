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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izvrstan prijenosni zvuk

CD Soundmachine tvrtke Philips oslobodit će vašu omiljenu digitalnu glazbu s prijenosnog glazbenog reproduktora i omogućiti vam uživanje u snažnom zvuku – u bilo koje vrijeme, bilo gdje.

Pogledajte sve prednosti

Izvrstan prijenosni zvuk

  • USB

  • Digitalno podešavanje

Praktičan daljinski upravljač

Praktičan daljinski upravljač

Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Provjereni kupac

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1850 Bumbox CD

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