2 godine jamstva
Novi
50PQS8501/12
AMBILIGHT TV od 126 cm (50")
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Zakoračite u novu dimenziju zabave. AmbiScape proširuje Ambilight dalje od televizora, sinkronizirajući s pametnim svjetlima kako bi prostoriju transformirao u živo platno. Osjetite svaku scenu, svaki ritam i svaki trenutak dok vaše okruženje reagira u stvarnom vremenu, uvlačeći vas dublje u doživljaj.
Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Briljantne boje uz tehnologiju Quantum Dot. 4K (UHD) razlučivost koja se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
Apple, AirPlay i Apple Home zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama.