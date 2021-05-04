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Obustavljeno

LEDFHD LED televizor

43PFS5525/12

4.5

| (15) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Prijenosan. Pristupačan.

Tražite televizor koji je dobar, ali ne odveć pomodan? Ovaj kompaktni, pristupačni LED TV ima sve što vam je potrebno i ništa od onoga što vam ne treba. Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je čist, a može se lako i jednostavno premještati iz jedne u drugu prostoriju.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

Full HD TV

Prijenosan. Pristupačan.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistički srebrni sjajni okvir. Tanki nosači.

Full HD LED televizor. Kristalno čista rezolucija.

Prenesite HD na novu razinu uz Full HD. Pružajući oštriju sliku veće svjetline, boljeg kontrasta i realističnih boja, Full HD zaslon dodatno će poboljšati doživljaj televizije.

Dva HDMI ulaza. Lako povezivanje s DVD-om.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

15

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Levný televizor s Full HD

Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky

Prednosti

cena, velikost, rozlišení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Datum upotrebe 2021-01-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Datum upotrebe 2021-01-04

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Prednosti

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Mane

za taką cenę nie można szukać wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2022-04-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Prednosti

obraz dźwięk łatwość obsługi

Mane

bez wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2021-08-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2021-08-22

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.