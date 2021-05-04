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Prijenosan. Pristupačan.
Tražite televizor koji je dobar, ali ne odveć pomodan? Ovaj kompaktni, pristupačni LED TV ima sve što vam je potrebno i ništa od onoga što vam ne treba. Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je čist, a može se lako i jednostavno premještati iz jedne u drugu prostoriju.
108 cm (43")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Prenesite HD na novu razinu uz Full HD. Pružajući oštriju sliku veće svjetline, boljeg kontrasta i realističnih boja, Full HD zaslon dodatno će poboljšati doživljaj televizije.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.5
od 5
15
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
neo2022
04/05/2021
Česká republika
Levný televizor s Full HD
Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky
Prednosti
cena, velikost, rozlišení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum upotrebe 2021-01-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum upotrebe 2021-01-04
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Prednosti
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Mane
za taką cenę nie można szukać wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2022-04-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Prednosti
obraz dźwięk łatwość obsługi
Mane
bez wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2021-08-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2021-08-22
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.