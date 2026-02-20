Traži pojmove

  Kompaktni paket
    LED Full HD TV

    32PQS6901/12

    Kompaktan zaslon. Pametna cijena. Kvaliteta slike i zvuka kao na velikim uređajima. Uživajte u sveobuhvatnom iskustvu gledanja kod kuće ili dok ste u pokretu uz Ambilight koji izlazi iz okvira zaslona i sve Smart TV sadržaje koje volite gledati u Full HD formatu.

    LED Full HD TV

    Kompaktni paket

    • 80 cm (32")
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Malen, pametan i svestran

    Malen, pametan i svestran

    Uz elegantno postolje i uzak dizajn, ovaj pametni TV savršen je odabir za manje prostore. Zahvaljujući pomno osmišljenom dizajnu, prekrasno se uklapa svugdje.

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    Poboljšano tehnologijama FHD i Quantum Dot

    Poboljšano tehnologijama FHD i Quantum Dot

    Živopisne boje. Oštri detalji. Briljantne boje uz tehnologiju Quantum Dot. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.

    Oštrina i detalji uz Pixel Plus Full HD.

    Oštrina i detalji uz Pixel Plus Full HD.

    Oštra slika uz tehnologiju Pixel Plus. Definirani detalji za manji zaslon. Uz punu visoku razlučivost i nevjerojatno živopisan prikaz, ovaj kompaktni QLED TV pokazuje koliko je svaki sitni detalj bitan.

    Boja i kontrast uz HDR10 i HLG

    Boja i kontrast uz HDR10 i HLG

    Svjetlije boje. Živopisniji tonovi. Od najtamnijih scena do najsvjetlijih sekvenci, jasnoća je ono što čini razliku. Ovo je uređaj koji pruža impresivne rezultate u pogledu preciznije boje i kontrasta zahvaljujući visokom dinamičnom rasponu.

    Dolby Audio za jasan, precizan zvuk

    Dolby Audio za jasan, precizan zvuk

    Osluškujte. Čujte svaki trenutak. Ovo je kristalno čisti Dolby Audio. Od dijaloga i plesa preko akcijskih filmova do očaravajućih scena prirode, iskusite jasniji zvuk dok ste u pokretu.

    Jednostavno pronalaženje sadržaja uz Titan OS

    Jednostavno pronalaženje sadržaja uz Titan OS

    Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home znači da svojim televizorom možete upravljati s pomoću aplikacije Matter Smart Home, glasovnim naredbama putem uređaja koji podržavaju Alexu ili s pomoću Google pametnih zvučnika. Sve vam to omogućuje da svojim glasom pronađete filmove i serije, dobijete preporuke i još mnogo toga.

    Ekološki dizajn – dizajn europskog stila

    Ekološki dizajn – dizajn europskog stila

    Spoj održivosti i stila. Ovaj TV prekrasnog dizajna osmišljen je s fokusom na planet, od daljinskog upravljača izrađenog od reciklirane plastike i ambalaže s FSC certifikatom do uputa tiskanih na recikliranom papiru. Način rada Eco smanjuje potrošnju energije samo jednim dodirom, neovisno o sadržaju i odabranim značajkama.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Način rada za igranje
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      • Ambilight Music
      • Način rada s lounge svjetlom
      • Animacija Ambilight FTI
      • Alarm izlaska sunca
      • AmbiSleep
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      32  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      80  cm
      Zaslon
      Full HD QLED
      Rezolucija zaslona
      1920 x 1080
      Izvorna brzina osvježavanja
      60  Hz
      Program za obradu slike
      Pixel Plus HD
      Napredne značajke slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Kućno kino
      • Monitor
      • Osobna
      • Super Resolution
      • Dinamički kontrast

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz / 60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Netflix*
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • Kanal TITAN
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Radi s uslugom Alexa
      • Radi s uslugom Google Home
      Doživljaj pametnog doma
      • MATTER
      • Control4
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.0-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      12 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 6 W
      Sound Engine
      Basic Sound Engine
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 1080i, 1080p (podrška za HDCP)
      • Audio Return Channel (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopojasni
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI1)
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • EU energetska kartica

      Energetska klasa za SDR
      E
      Energetska klasa za HDR
      F
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Slika bez zvuka (za radio)
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Kabel za napajanje
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za stol
      • Kratke upute za korisnike
      • Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama

    • Dizajn

      Boje televizora
      Plastični crni niski okvir
      Dizajn postolja
      Tamnosiva plastična traka

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      635  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      100 x 200 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Težina TV-a bez postolja
      3,38 kg
      Težina TV-a s postoljem
      3,45 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.