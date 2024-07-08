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  • Energy Label Europe E
    Nevjerojatna boja, moderan dizajn
  • Nevjerojatna boja, moderan dizajn
  • Nevjerojatna boja, moderan dizajn
  • Energy Label Europe E
    Nevjerojatna boja, moderan dizajn
  • Nevjerojatna boja, moderan dizajn
  • Nevjerojatna boja, moderan dizajn

Obustavljeno

LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
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Nevjerojatna boja, moderan dizajn

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku

Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185178

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Mane

Max 75Hz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, FreeSync i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi služe samo u informativne svrhe i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

  5. NTSC područje na temelju CIE1976

  6. sRGB područje na temelju CIE 1931

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.