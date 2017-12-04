2 godine jamstva
Obustavljeno
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
PLS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, PLS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Szybki69
20/11/2016
Polska
Provjereni kupac
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Cijeli popis proizvoda koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortiun.org
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %