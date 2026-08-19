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246E9QSB/00
Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
E Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
"Tvrtka Philips odlučna je u namjeri uporabe održivih, ekološki prihvatljivih materijala u cijelom svom asortimanu monitora. Za izradu svih plastičnih i metalnih dijelova kućišta, kao i ambalaže, upotrebljavaju se materijali koji se mogu u potpunosti reciklirati. Kod nekih odabranih modela upotrebljavamo do 65 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda. Zahvaljujući strogom pridržavanju RoHS standarda, zajamčeno je značajno smanjenje ili uklanjanje otrovnih tvari kao što je primjerice olovo. Količina žive kod monitora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem značajno je smanjena, dok je kod monitora s LED pozadinskim osvjetljenjem uopće nema.
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.