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  • Energy Label Europe E
    Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch

Obustavljeno

LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch
Čvrsti monitor s dodirnim zaslonom otporan na vodu i prašinu, za prilagodljivu upotrebu bilo gdje zahvaljujući pomičnom postolju koje omogućuje postavljanje monitora pod željenim kutom. Pruža jednostavnu i intuitivnu upotrebu za razne primjene i znatno povećava produktivnost.
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Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch zaslon za prirodan, gladak dodir s brzim odzivom

SmoothTouch zaslon za prirodan, gladak dodir s brzim odzivom

Ovaj monitor tvrtke Philips ima tehnologiju projiciranog kapacitivnog zaslona s dodirom u 10 točaka koja mu osigurava brz odziv. Možete potpuno iskoristiti nove mogućnosti aplikacija utemeljenih na dodiru te oživjeti starije aplikacije. Dodirujte i tipkajte s 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre s prijateljima. Interaktivno surađujte s kolegama na poslu ili u školi te povećajte produktivnost i učinkovitost.

Prednja površina monitora zadovoljava standard IP65 za otpornost na vodu i prašinu

Prednja površina monitora zadovoljava standard IP65 za otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Stupanj zaštite od prodiranja vode (IP) definiran u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 upotrebljava se za određivanje razina učinkovitosti brtvljenja električnih kućišta po pitanju prodiranja stranih tijela i vlage. Ovaj monitor tvrtke Philips zadovoljava međunarodni IP stupanj za otpornost na vodu i prašinu, odoljet će prskanju vode i prašini kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,

proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro

Prednosti

Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra

Mane

Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Prednosti

Má vše a ještě něco navíc

Mane

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Prednosti

Képminőség, külső megjelenés

Mane

Nem tapasztaltam ilyet.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. Više pojedinosti o podršci funkcije dodira prema operacijskim sustavima potražite u korisničkom priručniku pod "SmoothTouch".

  5. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

  6. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.