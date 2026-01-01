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  • Energy Label Europe A
    Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
  • Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
  • Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
  • Energy Label Europe A
    Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
  • Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
  • Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja

Obustavljeno

LCD monitor, LED pozadinsko osvjetljenje

227E4LHAB/00

Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja
Iskusite nevjerojatne LED slike prirodnih boja na ovom elegantnom zaslonu tankog dizajna/ Spreman je zabaviti vas uz značajke kao što su HDMI i stereo zvučnici!
Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Elegantni zaslon poboljšava doživljaj gledanja

  • E Line

  • 21,5 inča (54,6 cm)

  • Zaslon pune HD rezolucije

LED tehnologija za prirodne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

SmartImage Lite za poboljšani vizualni doživljaj LCD-a

SmartImage Lite je ekskluzivna, najnovija tehnologija tvrtke Philips kojom se analizira sadržaj prikazan na vašem zaslonu. Na temelju odabranog scenarija, SmartImage Lite dinamički će poboljšati kontrast, zasićenost boje i oštrinu slika i videozapisa za vrhunski prikaz slike — sve u stvarnom vremenu, pritiskom jedne tipke.

Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu

Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Tehničke specifikacije

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