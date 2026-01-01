2 godine jamstva
Obustavljeno
227E4LHAB/00
E Line
21,5 inča (54,6 cm)
Zaslon pune HD rezolucije
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
SmartImage Lite je ekskluzivna, najnovija tehnologija tvrtke Philips kojom se analizira sadržaj prikazan na vašem zaslonu. Na temelju odabranog scenarija, SmartImage Lite dinamički će poboljšati kontrast, zasićenost boje i oštrinu slika i videozapisa za vrhunski prikaz slike — sve u stvarnom vremenu, pritiskom jedne tipke.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
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