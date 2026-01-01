SmartImage Lite za poboljšani vizualni doživljaj LCD-a

SmartImage Lite je ekskluzivna, najnovija tehnologija tvrtke Philips kojom se analizira sadržaj prikazan na vašem zaslonu. Na temelju odabranog scenarija, SmartImage Lite dinamički će poboljšati kontrast, zasićenost boje i oštrinu slika i videozapisa za vrhunski prikaz slike — sve u stvarnom vremenu, pritiskom jedne tipke.