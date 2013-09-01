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Obustavljeno

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

226V4LAB/00

4.4

| (5) Recenzije

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima stereo zvučnike i SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

  • V Line

  • 21,5 inča (54,6 cm)

Male dimenzije štede prostor

Full HD zaslon formata 16:9 pruža najbolji doživljaj gledanja

Full HD zaslon ima široki format i rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. To je najveća rezolucija kod HD izvora, za najbolju moguću kvalitetu slike. U potpunosti je kompatibilan s budućim verzijama jer podržava signale 1080p iz svih izvora, uključujući najnovije kao što su Blu-ray i napredne HD igraće konzole. Obrada signala znatno je unaprijeđena kako bi podržavala ovu mnogo višu kvalitetu signala i rezoluciju. Stvara briljantne slike s progresivnim skeniranjem bez podrhtavanja, vrhunske svjetline i boja.

Ekološki prihvatljiv zaslon koji ne sadrži živu

Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

5

Recenzije

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

19/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Provjereni kupac

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum upotrebe 2018-04-22

Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum upotrebe 2018-04-22

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