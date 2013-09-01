Obustavljeno
226V4LAB/00
Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima stereo zvučnike i SmartControl lite – odličan izbor!
V Line
21,5 inča (54,6 cm)
Full HD zaslon ima široki format i rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. To je najveća rezolucija kod HD izvora, za najbolju moguću kvalitetu slike. U potpunosti je kompatibilan s budućim verzijama jer podržava signale 1080p iz svih izvora, uključujući najnovije kao što su Blu-ray i napredne HD igraće konzole. Obrada signala znatno je unaprijeđena kako bi podržavala ovu mnogo višu kvalitetu signala i rezoluciju. Stvara briljantne slike s progresivnim skeniranjem bez podrhtavanja, vrhunske svjetline i boja.
Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.
4.4
od 5
5
Recenzije
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Józef
19/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Provjereni kupac
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum upotrebe 2018-04-22
Ova recenzija je napravljena za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum upotrebe 2018-04-22