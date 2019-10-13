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  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

Obustavljeno

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

220V4LSB/00

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/10/2019

България

България

Provjereni kupac

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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