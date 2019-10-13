2 godine jamstva
Obustavljeno
V Line
22" (55,9 cm)
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Теодорина
13/10/2019
България
Provjereni kupac
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED