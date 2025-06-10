Traži pojmove

Philips LED signalna svjetla

Istaknite se s Philips LED svjetlima za unutrašnjost i signalizaciju

Istražite sve proizvode

Najbolja Philips žarulja za signalizaciju vozila

Uživajte u vrhunskoj svjetlini za sigurniju vožnju

Ultinon Pro7000

Žive boje i čista, bijela svjetlost trenutačno poboljšavaju vidljivost i osjećaj ugode u vožnji.
Istraživanje granica svjetla uzbudljivo je iskustvo

Zajedno oblikujemo budućnost svjetla

Izvor je zadovoljstva, ali i naša dužnost, uvijek tražiti bolju kvalitetu, veću pouzdanost, bolje performanse i veću sigurnost

Tehnologija trenutnog uključivanja za snažnu svjetlinu

Philips Ultinon Pro LED signalna svjetla pružaju snažnu svjetlinu zahvaljujući 15 LED dioda. Pomažu vam da bolje vidite i budete vidljiviji drugima, upozoravajući ostale vozače na vaše pokrete, što je ključno za njihovu bržu reakciju i vašu sigurniju vožnju.

360° svjetlosni snop za iznimnu vidljivost

Kut od 360° osigurava da se svjetlost projicira točno tamo gdje vam je potrebna. Ne samo da bolje vidite cestu, već i drugi vozači bolje vide vas.

Plug-and-play dizajn za jednostavnu zamjenu

Zahvaljujući ugrađenom IC driveru s konstantnom strujom, Philips Ultinon Pro LED žarulje rade u sustavima od 9 do 32 volta i električno su kompatibilne s većinom automobila i kamiona.

HeatShield tehnologija za dulji vijek trajanja

Philips Ultinon Pro T10 žarulje otporne su na visoke temperature, čak i kada su postavljene uz glavne žarulje farova. Izrađene od posebnog kompozitnog materijala, podnose i najzahtjevnije toplinske uvjete te i dalje pružaju vrhunske performanse.

Zašto baš mi?

  • Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata

    Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.

  • Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju

    Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.

  • Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila

    Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.

Saznajte više o Philips automobilskoj rasvjeti

Doznajte više o našoj Philips automobilskoj rasvjeti

Svjetla za automobil
Svjetla za motocikle
Svjetla za kamione
