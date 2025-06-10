Philips LED signalna svjetla

Istraživanje granica svjetla uzbudljivo je iskustvo
Zajedno oblikujemo budućnost svjetla
Izvor je zadovoljstva, ali i naša dužnost, uvijek tražiti bolju kvalitetu, veću pouzdanost, bolje performanse i veću sigurnost
Tehnologija trenutnog uključivanja za snažnu svjetlinu
Philips Ultinon Pro LED signalna svjetla pružaju snažnu svjetlinu zahvaljujući 15 LED dioda. Pomažu vam da bolje vidite i budete vidljiviji drugima, upozoravajući ostale vozače na vaše pokrete, što je ključno za njihovu bržu reakciju i vašu sigurniju vožnju.
360° svjetlosni snop za iznimnu vidljivost
Kut od 360° osigurava da se svjetlost projicira točno tamo gdje vam je potrebna. Ne samo da bolje vidite cestu, već i drugi vozači bolje vide vas.
Plug-and-play dizajn za jednostavnu zamjenu
Zahvaljujući ugrađenom IC driveru s konstantnom strujom, Philips Ultinon Pro LED žarulje rade u sustavima od 9 do 32 volta i električno su kompatibilne s većinom automobila i kamiona.
HeatShield tehnologija za dulji vijek trajanja
Philips Ultinon Pro T10 žarulje otporne su na visoke temperature, čak i kada su postavljene uz glavne žarulje farova.
Izrađene od posebnog kompozitnog materijala, podnose i najzahtjevnije toplinske uvjete te i dalje pružaju vrhunske performanse.
Zašto baš mi?
Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata
Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.
Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju
Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.
Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila
Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.