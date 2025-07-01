Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.
Vaša četkica za zube Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja radi zaštite desni i zuba. Ako prejako pritišćete, drška će promijeniti vibraciju. Tu značajku možete omogućiti ili onemogućiti slijedeći upute u nastavku.
Stavite četkicu za zube na punjač.
Pritisnite i zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti s dva zvučna signala koji naznačuju da je značajka omogućena
Onemogućite senzor pritiska tako da zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti jednim zvučnim signalom koji naznačuje da je značajka onemogućena.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX6836/24 , HX7103/01 , HX7101/01 .