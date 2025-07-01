Philips podrška Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?



Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.



Vaša četkica za zube Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja radi zaštite desni i zuba. Ako prejako pritišćete, drška će promijeniti vibraciju. Tu značajku možete omogućiti ili onemogućiti slijedeći upute u nastavku.

Stavite četkicu za zube na punjač. Pritisnite i zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti s dva zvučna signala koji naznačuju da je značajka omogućena Onemogućite senzor pritiska tako da zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti jednim zvučnim signalom koji naznačuje da je značajka onemogućena.

Četkice za zube DiamondClean Za četkice za zube DiamondClean Smart gore navedena metoda malo se razlikuje. Pritisnite i zadržite gumb za način rada / intenzitet (donji gumb). Dok držite pritisnutim gumb za način rada / intenzitet, dvaput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (gornji gumb). Otpustite gumb za način rada / intenzitet. Ako vidite da indikator baterije na dnu četkice za zube bljeska dva puta i čujete dva zvučna signala, to znači da je značajka aktivirana. Ako ponovite postupak kako biste deaktivirali postupak, indikator baterije jednom će bljesnuti i jednom će se oglasiti zvučnim signalom.