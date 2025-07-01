Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?


Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.

Vaša četkica za zube Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja radi zaštite desni i zuba. Ako prejako pritišćete, drška će promijeniti vibraciju. Tu značajku možete omogućiti ili onemogućiti slijedeći upute u nastavku.

  1. Stavite četkicu za zube na punjač.
  2. Pritisnite i zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti s dva zvučna signala koji naznačuju da je značajka omogućena
  3. Onemogućite senzor pritiska tako da zadržite gumb za način rada / intenzitet i dva puta pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok je četkica na punjaču. Drška će se oglasiti jednim zvučnim signalom koji naznačuje da je značajka onemogućena.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX7103/01 , HX7101/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

