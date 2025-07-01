Philips podrška Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?

Četkica za zube Sonicare ima različite načine četkanja. Ti načini rada mogu se razlikovati ovisno o četkici za zube.

Zadani način rada četkice za zube je Clean (čišćenje). Taj način rada pruža 2 minute četkanja i pogodan je za svakodnevnu uporabu. Ostali načini četkanja:





Način rada Vrijeme četkanja Prednost Clean (čišćenje) 2 minute Za izvanredno svakodnevno čišćenje. Deep Clean (dubinsko čišćenje) 3 minute Duži način rada koji vam omogućuje duže čišćenje svih područja usta kako bi se osiguralo osvježavajuće dubinsko čišćenje. Deep Clean+ (dubinsko čišćenje +) 2 minute / 3 minute Slično načinu rada Deep Clean (dubinsko čišćenje). Ako je četkica za zube povezana s aplikacijom, ovaj način rada traje 2 minute. Ako četkica za zube nije povezana, ovaj način rada radit će 3 minute. White/White + (izbjeljivanje / izbjeljivanje +) 2 minute i 40 sekundi Za uklanjanje površinskih mrlja i poliranje prednjih zuba kako bi se osigurao bjelji osmjeh. Gum Care (njega desni) 3 minute Savršeno za čišćenje zuba i desni. Gum Health (zdravlje desni) 3 minute i 20 sekundi Duži način rada koji omogućuje dodatno vrijeme za čišćenje stražnjih zuba i poboljšanje zdravlja desni Sensitive (osjetljivo) 2 minute Blage vibracije za nježno, a ipak učinkovito čišćenje osjetljivih zubi i desni Tongue Care (njega jezika) 20 sekundi Očistite jezik glavom četkice TongueCare. Polish (poliranje) 1 minuta Za posvjetljivanje i poliranje zuba. Max Care (maksimalna njega) 3 minute Duži način rada koji kombinira načine rada za čišćenje i masažu kako bi se osigurali izvanredno svakodnevno čišćenje i dodatna masaža desni.



