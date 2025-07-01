Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?

Četkica za zube Sonicare ima različite načine četkanja. Ti načini rada mogu se razlikovati ovisno o četkici za zube.
Zadani način rada četkice za zube je Clean (čišćenje). Taj način rada pruža 2 minute četkanja i pogodan je za svakodnevnu uporabu. Ostali načini četkanja:
|Način rada
|Vrijeme četkanja
|Prednost
|Clean (čišćenje)
|2 minute
|Za izvanredno svakodnevno čišćenje.
|Deep Clean (dubinsko čišćenje)
|3 minute
|Duži način rada koji vam omogućuje duže čišćenje svih područja usta kako bi se osiguralo osvježavajuće dubinsko čišćenje.
|Deep Clean+ (dubinsko čišćenje +)
|2 minute / 3 minute
|Slično načinu rada Deep Clean (dubinsko čišćenje). Ako je četkica za zube povezana s aplikacijom, ovaj način rada traje 2 minute. Ako četkica za zube nije povezana, ovaj način rada radit će 3 minute.
|White/White + (izbjeljivanje / izbjeljivanje +)
|2 minute i 40 sekundi
|Za uklanjanje površinskih mrlja i poliranje prednjih zuba kako bi se osigurao bjelji osmjeh.
|Gum Care (njega desni)
|3 minute
|Savršeno za čišćenje zuba i desni.
|Gum Health (zdravlje desni)
|3 minute i 20 sekundi
|Duži način rada koji omogućuje dodatno vrijeme za čišćenje stražnjih zuba i poboljšanje zdravlja desni
|Sensitive (osjetljivo)
|2 minute
|Blage vibracije za nježno, a ipak učinkovito čišćenje osjetljivih zubi i desni
|Tongue Care (njega jezika)
|20 sekundi
|Očistite jezik glavom četkice TongueCare.
|Polish (poliranje)
|1 minuta
|Za posvjetljivanje i poliranje zuba.
|Max Care (maksimalna njega)
|3 minute
|Duži način rada koji kombinira načine rada za čišćenje i masažu kako bi se osigurali izvanredno svakodnevno čišćenje i dodatna masaža desni.
