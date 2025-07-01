Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?

Četkica za zube Sonicare ima različite načine četkanja. Ti načini rada mogu se razlikovati ovisno o četkici za zube.
Zadani način rada četkice za zube je Clean (čišćenje). Taj način rada pruža 2 minute četkanja i pogodan je za svakodnevnu uporabu. Ostali načini četkanja: 

 

Način radaVrijeme četkanjaPrednost
Clean (čišćenje)2 minuteZa izvanredno svakodnevno čišćenje.
Deep Clean (dubinsko čišćenje)3 minuteDuži način rada koji vam omogućuje duže čišćenje svih područja usta kako bi se osiguralo osvježavajuće dubinsko čišćenje.
Deep Clean+ (dubinsko čišćenje +)2 minute / 3 minuteSlično načinu rada Deep Clean (dubinsko čišćenje). Ako je četkica za zube povezana s aplikacijom, ovaj način rada traje 2 minute. Ako četkica za zube nije povezana, ovaj način rada radit će 3 minute.
White/White + (izbjeljivanje / izbjeljivanje +)2 minute i 40 sekundiZa uklanjanje površinskih mrlja i poliranje prednjih zuba kako bi se osigurao bjelji osmjeh.
Gum Care (njega desni)3 minuteSavršeno za čišćenje zuba i desni.
Gum Health (zdravlje desni)3 minute i 20 sekundiDuži način rada koji omogućuje dodatno vrijeme za čišćenje stražnjih zuba i poboljšanje zdravlja desni
Sensitive (osjetljivo)2 minuteBlage vibracije za nježno, a ipak učinkovito čišćenje osjetljivih zubi i desni
Tongue Care (njega jezika)20 sekundiOčistite jezik glavom četkice TongueCare.
Polish (poliranje)1 minutaZa posvjetljivanje i poliranje zuba.
Max Care (maksimalna njega)3 minuteDuži način rada koji kombinira načine rada za čišćenje i masažu kako bi se osigurali izvanredno svakodnevno čišćenje i dodatna masaža desni.


 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

