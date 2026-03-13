Kako punim četkicu za zube Sonicare?

Ako upute u nastavku ne pomognu, kontaktirajte nas ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, tako da vam možemo pomoći nabaviti zamjenski uređaj. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo. 

Ovisno o modelu, četkicu za zube Philips Sonicare možete puniti drukčije. Obavezno upotrebljavajte originalni punjač isporučen s četkicom za zube. Nisu svi punjači Sonicare kompatibilni s drugima. Punjač je možda USB-A priključak za koji je potreban zidni adapter (nije u kompletu).

Pročitajte upute o načinu punjenja četkice za zube u nastavku. 
  1. Ukopčajte punjač u utičnicu.
  2. Stavite dršku četkice za zube na punjač.
  3. Indikator baterije počet će bljeskati*, naznačujući punjenje četkice za zube. Prestat će bljeskati kada se potpuno napuni, što može potrajati do 24 sata. 
Četkicu za zube možete ostaviti na ukopčanom punjaču između četkanja jer to neće utjecati na vijek trajanja baterije. 

*Napomena: DailyClean 1100 nema indikator baterije.
 

Standardni punjač Sonicare

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

