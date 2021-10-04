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Iz spremnika za vodu u aparatu za espresso Saeco ne izlazi voda

Ako iz spremnika za vodu aparata za espresso Saeco ne izlazi voda, to je obično zbog zarobljenog zraka u aparatu koji blokira dovod vode. U nastavku provjerite kako to možete riješiti.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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