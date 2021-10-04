Moj aparat za espresso Saeco ne kuha kavu

Prljav ili začepljen sklop za kuhanje može onemogućiti doziranje kave iz aparata za espresso. Važno je jednom tjedno isprati sklop za kuhanje. Slijedite korake u nastavku ili pogledajte naš videozapis s vodičem:

Isključite aparat te pričekajte da se potpuno isključi i prestane proizvoditi zvukove (to traje oko 15–20 sekundi) Otvorite servisna vratašca i izvadite sklop za kuhanje tako da pritisnete gumb „PUSH“ s desne strane, zadržite ga i povučete prema sebi Temeljito isperite sklop za kuhanje mlakom vodom i ostavite ga da se osuši na zraku prije nego što ga vratite