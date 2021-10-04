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Moj aparat za espresso Saeco ne kuha kavu

Postoji nekoliko različitih uzroka zbog kojih kava ne izlazi iz aparata za espresso Saeco, čak i ako su zrna kave samljevena.
U nastavku možete pronaći rješenja za samostalno rješavanje problema.

Imajte na umu sljedeće: Ako aparat upotrebljavate prvi put, normalno je da nakon prvog kuhanja dobijete tek nekoliko kapi kave. Skuhajte još nekoliko šalica kako biste optimizirali dobivanje kave iz kompaktne doze mljevene kave.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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