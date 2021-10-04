Moj aparat za espresso Saeco ne kuha kavu

Postoji nekoliko različitih uzroka zbog kojih kava ne izlazi iz aparata za espresso Saeco, čak i ako su zrna kave samljevena.
U nastavku možete pronaći rješenja za samostalno rješavanje problema.
Imajte na umu sljedeće: Ako aparat upotrebljavate prvi put, normalno je da nakon prvog kuhanja dobijete tek nekoliko kapi kave. Skuhajte još nekoliko šalica kako biste optimizirali dobivanje kave iz kompaktne doze mljevene kave.
Kada u njemu ostane zarobljen zrak, aparat će glasno zujati i aparat neće povlačiti vodu iz spremnika u aparat za espresso. Slijedite korake u nastavku kako biste to ispravili
: 1. Isključite aparat
2. Ispraznite spremnik za vodu i izvadite filtar AquaClean (ili bilo koji drugi filtar za vodu)
3. Napunite spremnik za vodu i vratite ga na mjesto
4. Ponovo uključite aparat. Kada se aparat zagrije, odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode.
Ako upotrebljavate filtar za vodu AquaClean, slijedite ove dodatne korake kako biste provjerili je li filtar pripremljen i pravilno postavljen za upotrebu:
1. Protresite filtar za vodu AquaClean 5 sekundi
2. Filtar u spremniku/zdjeli s vodom okrenite naopako dok mjehurići zraka ne prestanu izlaziti
3. Vratite filtar u spremnik za vodu i napunite spremnik vodom
4. Ponovo pokrenite aparat te ga isključite i ponovo uključite
5. Odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode
Imajte na umu sljedeće: Ako ste filtar za vodu AquaClean rabili dulje od 3 mjeseca, zamijenite ga, jer mogao bi biti začepljen.
Prljav ili začepljen sklop za kuhanje može onemogućiti doziranje kave iz aparata za espresso. Važno je jednom tjedno isprati sklop za kuhanje. Slijedite korake u nastavku ili pogledajte naš videozapis s vodičem:
Ako kava ne izlazi iz aparata, možda je začepljen žlijeb za doziranje. Za njegovo čišćenje možete upotrijebiti sredstvo za čišćenje cijevi ili iglu kojom ćete se riješiti prljavštine.
Ako za kuhanje kave rabite funkciju mljevene kave, aparat morate uključiti i mora biti spreman za upotrebu prije nego što dodate mljevenu kavu u odjeljak za mljevenu kavu.
Priloženom žlicom dodajte samo jednu punu mjeru mljevene kave (uklonite gornji višak s vrha). Ako premašite količinu mljevene kave, sklop za kuhanje može se prepuniti, a kuhanje kave prekinuti. Mljevena kava će se odbaciti i kava se neće dozirati.
Kada ste zadnji put očistili aparat za espresso od kamenca? Svi aparati imaju namjenski indikator za uklanjanje kamenca; savjetujemo vam da uklonite kamenac iz aparata čim to aparat naznači. Ako ne budete uklanjali kamenac, on se može nakupiti u unutrašnjosti aparata za espresso i uzrokovati kvar.
Upute za uklanjanje kamenca iz aparata za espresso potražite u korisničkom priručniku.
Ako je pretinac za mljevenu kavu začepljen, kava se ne može dozirati. Kako biste to ispravili, slijedite korake u nastavku ili videozapise s uputama:
Ako prije kuhanja kave ne bude dovoljno kave u zrnu ili vode, kuhanje će se prekinuti, a mljevena kava odbaciti u spremnik za ostatke mljevene kave.
Kako biste to izbjegli, prije kuhanja uvjerite se kako ima dovoljno kave u zrnu i vode.
Ako tim rješenjima ne otklonite problem, obratite nam se za dodatnu pomoć.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.
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