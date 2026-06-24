ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Početna stranica podrške

Philips podrška

Kako ponovo povezati četkicu za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare (samo Android)?

Dostupno je ažuriranje programskih datoteka radi rješavanja problema u operacijskom sustavu nekih Android telefona koji sprječavaju povezivanje.

Slijedite korake u nastavku kako biste ažurirali programske datoteke i ponovo povezali četkicu za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare. 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX7420/01 , HX7411/02 , HX7419/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

Česta pitanja

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Tražite nešto drugo?

Upoznajte sve opcije podrške tvrtke Philips

Početna stranica podrške