Kako ponovo povezati četkicu za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare (samo Android)?

Zatim će se prikazati zaslon Pomoć pri povezivanju. Slijedite upute na zaslonu (prikazane u nastavku).



Slijedite ove korake u Postavkama ili na statusnoj traci mobilnog uređaja:



1. Isključite Wi-Fi.



2. Uključite, a zatim isključite Zrakoplovni način rada.



3. Neka Wi-Fi i zrakoplovni način rada ostanu isključeni, a Bluetooth uključen.



Vratite se u aplikaciju, pritisnite gumb za način rada na četkici za zube i kliknite gumb „Ažuriraj” u nastavku kako biste se povezali i započeli ažuriranje programskih datoteka.