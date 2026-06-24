Kako ponovo povezati četkicu za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare (samo Android)?
Dostupno je ažuriranje programskih datoteka radi rješavanja problema u operacijskom sustavu nekih Android telefona koji sprječavaju povezivanje.
Slijedite korake u nastavku kako biste ažurirali programske datoteke i ponovo povezali četkicu za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare.
Otvorite aplikaciju Sonicare i povežite četkicu za zube. Prikazat će se zaslon u nastavku:
Zatim će se prikazati zaslon Pomoć pri povezivanju. Slijedite upute na zaslonu (prikazane u nastavku).
Slijedite ove korake u Postavkama ili na statusnoj traci mobilnog uređaja:
1. Isključite Wi-Fi.
2. Uključite, a zatim isključite Zrakoplovni način rada.
3. Neka Wi-Fi i zrakoplovni način rada ostanu isključeni, a Bluetooth uključen.
Vratite se u aplikaciju, pritisnite gumb za način rada na četkici za zube i kliknite gumb „Ažuriraj” u nastavku kako biste se povezali i započeli ažuriranje programskih datoteka.
Prikazat će se zaslon koji izgleda slično onome u nastavku (ovisno o modelu drške četkice za zube).
Kliknite gumb Ažuriraj.
Prikazat će se zaslon Ažuriranje drške koji će vas obavijestiti da se programske datoteke ažuriraju.
Napomena: držite dršku dalje od punjača i budite u blizini tijekom ažuriranja.
Prikazat će se obavijest Ažuriranje dovršeno. Sada možete pritisnuti Nastavi i upravljati aplikacijom.
Ako i dalje imate problema prilikom povezivanja četkice za zube Philips Sonicare s aplikacijom Sonicare na Android uređaju, posjetite našu stranicu za popravak ili zamjenu ili web-mjesto tvrtke Philips.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX7420/01 , HX7411/02 , HX7419/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›