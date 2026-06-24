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Philips Avent aparat za hranu za bebe ne proizvodi paru

Može biti nekoliko razloga zašto funkcija pare ne radi (pravilno). Tu smo da pomognemo. Samo slijedite ove korake kako biste sami riješili problem.

Ako funkcija pare i dalje ne radi, možda je neispravan sigurnosni prekidač. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF870/20 , SCF885/01 , SCF862/02 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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