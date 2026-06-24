Philips podrška
Philips Avent aparat za hranu za bebe ne proizvodi paru
Može biti nekoliko razloga zašto funkcija pare ne radi (pravilno). Tu smo da pomognemo. Samo slijedite ove korake kako biste sami riješili problem.
Ako funkcija pare i dalje ne radi, možda je neispravan sigurnosni prekidač. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
- Niste ulili dovoljno vode u spremnik za vodu.
- U slučaju nakupljanja kamenca u spremniku za vodu, uklonite ga sukladno uputama u korisničkom priručniku.
- Nakon jednog ciklusa kuhanja na pari, aparatu treba oko 10 minuta hlađenja prije pokretanja novog ciklusa.
- Vrč nije u odgovarajućem položaju (položaj za kuhanje na pari).
Aparat neće raditi ako svi dijelovi nisu pravilno sastavljeni na glavnu jedinicu. Prije kuhanja na pari pravilno sastavite sve dijelove:
- Poklopac spremnika za vodu okrenite u smjeru kazaljke na satu i uvijek provjerite je li ikona strelice na poklopcu poravnata s ikonom lokota na spremniku za vodu.
- Pritisnite vrč prema dolje kako biste ga čvrsto fiksirali na glavnoj jedinici i tako aktivirali funkciju kuhanja na pari.
Nakon dovršetka jednog ciklusa kuhanja na pari, pričekajte oko 10 minuta da se aparat ohladi, a prije pokretanja drugog ciklusa ispraznite preostalu vodu iz spremnika za vodu.
- Ulijte vodu u spremnik.
- Uklonite kamenac iz spremnika za vodu prateći upute iz korisničkog priručnika.
- Provjerite izlazni otvor spremnika za vodu, otvor za paru na poklopcu vrča i prolaz za paru te se uvjerite da ih ništa ne blokira.
Para će izlaziti ako dijelovi nisu pravilno sastavljeni ili ako je otvor za paru na poklopcu vrča blokiran.
- Provjerite jesu li poklopac spremnika za vodu i poklopac vrča pravilno zatvoreni.
- Postavite vrč pravilno na glavnu jedinicu.
- Očistite otvor za paru na poklopcu vrča.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF870/20 , SCF885/01 , SCF862/02 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›