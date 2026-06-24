Philips Avent aparat za hranu za bebe ne proizvodi paru

Aparat neće raditi ako svi dijelovi nisu pravilno sastavljeni na glavnu jedinicu. Prije kuhanja na pari pravilno sastavite sve dijelove:

Poklopac spremnika za vodu okrenite u smjeru kazaljke na satu i uvijek provjerite je li ikona strelice na poklopcu poravnata s ikonom lokota na spremniku za vodu. Pritisnite vrč prema dolje kako biste ga čvrsto fiksirali na glavnoj jedinici i tako aktivirali funkciju kuhanja na pari.

Nakon dovršetka jednog ciklusa kuhanja na pari, pričekajte oko 10 minuta da se aparat ohladi, a prije pokretanja drugog ciklusa ispraznite preostalu vodu iz spremnika za vodu.