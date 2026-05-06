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Philips sredstvo za čišćenje poda Izuzetno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda

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Philips sredstvo za čišćenje podaIzuzetno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda

XV1493/10

Philips sredstvo za čišćenje poda Izuzetno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda

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Priručnici i dokumentacija

XV1493 User Manual

  • PDF dat., 410.9 kB
  • 6 May 2026

Iznimno učinkovito sredstvo za čišćenje podova tvrtke Philips s lakoćom uklanja masnoću, ljepljive mrlje i prljavštinu. Kompatibilno s Philipsovim serijama HomeRun 5000 i 9000 za pranje.

  • PDF dat.
  • 14 August 2026

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