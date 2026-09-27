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Zamjenski filtar XV1210/01 Dodatna oprema
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XV1210/01
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Zamjenski komplet kompatibilan s usisivačima bez vrećice iz serije 1000*. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.
Serija 1000Usisivač bez vrećice
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