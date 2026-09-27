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Zamjenski filtar XV1210/01 Dodatna oprema

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Zamjenski filtar XV1210/01Dodatna oprema

XV1210/01

Zamjenski filtar XV1210/01 Dodatna oprema

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Zamjenski komplet kompatibilan s usisivačima bez vrećice iz serije 1000*. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.

  • PDF dat.
  • 27 September 2026

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