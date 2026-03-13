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Uređaji za usisavanje i mokro brisanje
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Serija 2000 Bežični usisavač
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XC2011/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Other Questions (1)
Opoziv baterije: Bežični usisavači Philips serije 2000 i Philips serije 3000
Kako mogu zamijeniti baterije usisavača tvrtke Philips?
Gdje mogu pronaći broj modela i serijski broj usisavača tvrtke Philips?
Zamjenski filtarZa bežični usisavač serije 2000 i 3000
Komplet dodatne opremeZa bežični usisavač serije 2000 i 3000
Ne mogu otvoriti Philips SpeedPro (Max) spremnik
Moj usisavač tvrtke Philips proizvodi neobičan zvuk
Philips SpeedPro (Max) ne kreće se lako po tepisima
Moj usisavač SpeedPro tvrtke Philips brzo se prazni
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