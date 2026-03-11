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Shaver 5000X series Električni aparat za mokro i suho brijanje
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X5012/00
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
Držač glave za brijanje
Shaver 5000X seriesDonji dio jedinice za brijanje
Shaver 5000X seriesPrecizni podrezivač
Shaver 5000X seriesNosač
Shaver Torbica
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
USB kabel
Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi
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