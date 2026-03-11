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Shaver 5000X series Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Shaver 5000X seriesElektrični aparat za mokro i suho brijanje

X5012/00

Shaver 5000X series Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.6 MB
  • 11 March 2026

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 668.7 kB
  • 17 December 2024

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