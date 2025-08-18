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Sve serije

  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
  • Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*

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2+1 produljeno jamstvo

Shaver 5000X seriesElektrični aparat za mokro i suho brijanje

X5012/00

4.7
| (96) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*
Serija Philips 5000X svakodnevno pruža ugodno i glatko brijanje s dodatnom zaštitom kože. Tehnologija Skin Protect pomaže smanjiti iritaciju, tako da se pouzdano možete brijati te uživati u glatkim i ugodnim rezultatima svaki dan.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom Skin Protect

Glatko brijanje. Dodatna zaštita kože*

  • Zaštitni premaz SkinGlide

  • Pomične glave od 360°

  • Nehrđajući sustav za brijanje

  • Oštrice PowerCut

Glatko klizi smanjujući iritaciju

Glatko klizi smanjujući iritaciju

Brijte se udobnije. Zaštitni premaz SkinGlide, sa 100 000 mikro kuglica po četvornom centimetru, poboljšava klizenje kožom za 20 %** kako bi se smanjili trenje i iritacija.

Optimalan kontakt s kožom, čak i na teško dostupnim područjima

Optimalan kontakt s kožom, čak i na teško dostupnim područjima

Potpuno fleksibilna glava za brijanje okreće se 360 stupnjeva za održavanje kontakta s kožom, čak i na teško dostupnim područjima. Pomaže uhvatiti dlačice smanjujući prekomjerni pritisak kako bi se osiguralo glatko i ugodno brijanje.

Oštrice otporne na hrđu i nježne prema koži za dugotrajnu ugodu

Oštrice otporne na hrđu i nježne prema koži za dugotrajnu ugodu

Oštrice su napravljene od europskog kirurškog čelika otpornog na hrđu koji pomaže spriječiti da nečistoće utječu na performanse oštrica. Hipoalergeni čelik nježan je prema koži, omogućujući ugodno brijanje svaki dan.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

96

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

18/08/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia

Prednosti

spolahlivý predcizny

Mane

ýiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

03/01/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je skvělí.

Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.

Prednosti

Rychlé oholení a výdrž baterky.

Mane

Zatím nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

01/05/2026

Latvija

Latvija

Provjereni kupac

Labs skuveklis

Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

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Upozorenja

  1. u usporedbi sa serijom Philips S3000

  2. u usporedbi s premazom bez zrnaca