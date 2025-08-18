2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Zaštitni premaz SkinGlide
Pomične glave od 360°
Nehrđajući sustav za brijanje
Oštrice PowerCut
Brijte se udobnije. Zaštitni premaz SkinGlide, sa 100 000 mikro kuglica po četvornom centimetru, poboljšava klizenje kožom za 20 %** kako bi se smanjili trenje i iritacija.
Potpuno fleksibilna glava za brijanje okreće se 360 stupnjeva za održavanje kontakta s kožom, čak i na teško dostupnim područjima. Pomaže uhvatiti dlačice smanjujući prekomjerni pritisak kako bi se osiguralo glatko i ugodno brijanje.
Oštrice su napravljene od europskog kirurškog čelika otpornog na hrđu koji pomaže spriječiti da nečistoće utječu na performanse oštrica. Hipoalergeni čelik nježan je prema koži, omogućujući ugodno brijanje svaki dan.
4.7
od 5
96
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nanko
18/08/2025
Slovensko
Provjereni kupac
skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia
Prednosti
spolahlivý predcizny
Mane
ýiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
riko36
03/01/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je skvělí.
Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.
Prednosti
Rychlé oholení a výdrž baterky.
Mane
Zatím nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Silvestrs7
01/05/2026
Latvija
Provjereni kupac
Labs skuveklis
Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
Ova recenzija je napravljena za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
u usporedbi sa serijom Philips S3000
u usporedbi s premazom bez zrnaca