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Shaver 3000X Series Električni aparat za mokro i suho brijanje
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X3003/00
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
Shaver Torbica
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
USB kabel
Shaver series 1000 & X3000Zaštitni poklopac
Shaver series 1000Nosač
Okvir za pričvršćivanje glava za brijanje
Moj se aparat za brijanje tvrtke Philips ne puni
Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi
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