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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika
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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT8506WT/00

4

| (4) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Prepustite se sa stilom

Istinski bežične slušalice koje se umeću u uši jednako dobro zvuče i izgledaju te pružaju vjernu reprodukciju. Noise Canceling Pro blokira vanjsku buku pa se možete prepustiti podcastovima i popisima za reprodukciju. Obavljate poziv na otvorenom? Jasno će vas čuti čak i kad je vjetrovito.

Pogledajte sve prednosti

Prepustite se sa stilom

  • Noise Canceling Pro

  • Smanjenje buke vjetra

  • Profinjen dizajn

  • Univerzalno prianjanje

Usredotočite se na ono na što želite. Noise Canceling Pro

Usredotočite se na ono na što želite. Noise Canceling Pro

Usredotočite se na zvukove koje želite čuti. Hibridno blokiranje buke upotrebljava više mikrofona i naprednu obradu zvuka kako bi se filtrirala vanjska buka. Možete aktivirati način rada Awareness tako da dodirnete slušalicu za umetanje u uho, a smanjenje buke vjetra možete kontrolirati putem aplikacije Philips Headphones.

Detaljan zvuk. Bogat bas

Detaljan zvuk. Bogat bas

Bilo da se radi o pjesmi ili podcastu – savršeno ugođene pogonske jedinice od 13 mm pružaju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu koja se umeće u uho, a najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj bira se automatski. Uživat ćete u vrhunskom zvuku koju god uslugu za streaming upotrebljavate.

Profinjen kružni dizajn. Savršeno udobno prianjanje

Profinjen kružni dizajn. Savršeno udobno prianjanje

Kružni dizajn ovih slušalica doista je privlačan, a možete odabrati tamne ili svijetle boje sukladno svom izgledu. Silikonske kapice za umetke za uši dostupne su u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pjene, tako da je sigurno i udobno prianjanje osigurano.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

4

Recenzije

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Prednosti

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2022-09-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2022-09-28

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Prednosti

Super dźwięk i super jakość

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2022-05-26

Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2022-05-26

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Prednosti

Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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