2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT8506BK/00
Noise Canceling Pro
Smanjenje buke vjetra
Profinjen dizajn
Univerzalno prianjanje
Usredotočite se na zvukove koje želite čuti. Hibridno blokiranje buke upotrebljava više mikrofona i naprednu obradu zvuka kako bi se filtrirala vanjska buka. Možete aktivirati način rada Awareness tako da dodirnete slušalicu za umetanje u uho, a smanjenje buke vjetra možete kontrolirati putem aplikacije Philips Headphones.
Bilo da se radi o pjesmi ili podcastu – savršeno ugođene pogonske jedinice od 13 mm pružaju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu koja se umeće u uho, a najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj bira se automatski. Uživat ćete u vrhunskom zvuku koju god uslugu za streaming upotrebljavate.
Kružni dizajn ovih slušalica doista je privlačan, a možete odabrati tamne ili svijetle boje sukladno svom izgledu. Silikonske kapice za umetke za uši dostupne su u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pjene, tako da je sigurno i udobno prianjanje osigurano.
Nagrade
4.0
od 5
4
Recenzije
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Prednosti
Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Prednosti
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Prednosti
Super dźwięk i super jakość
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless