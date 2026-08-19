ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT4507WT/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Srebrna
Srebrna

Nikad ne propustite nijedan takt.

Ove potpuno bežične slušalice s pogonskim jedinicama od 10 mm i hibridnim aktivnim blokiranjem buke omogućuju vam da čujete bitne zvukove. Imaju zakrivljeni dizajn, oznaku IPX4 za otpornost na prskanje i znoj te kutiju za punjenje džepnih dimenzija, tako da u reprodukciji možete uživati 24 sata.

Pogledajte sve prednosti

Nikad ne propustite nijedan takt.

  • Hibridno aktivno blokiranje buke

  • 2 x 2 mikrofona za čiste pozive

  • Džepna kutija za punjenje

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Hibridno aktivno blokiranje buke

Hibridno aktivno blokiranje buke

Ove su slušalice opremljene hibridnim aktivnim blokiranjem buke koje filtrira zvukove koje ne želite čuti. Otvoreni način rada omogućuje povratak u svijet kada to trebate. Savršen način za ukazivanje časti vašoj omiljenoj glazbi!

2 x 2 mikrofona za kristalno čiste pozive

2 x 2 mikrofona za kristalno čiste pozive

Slušalice su opremljene s dva mikrofona i algoritmom za blokiranje buke koji osigurava izvanrednu čistoću poziva. Dva mikrofona u svakoj slušalici oblikuju zvuk i smanjuju okolnu buku kako biste se mogli jasno čuti. Uživajte u uvijek jasnoj komunikaciji!

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Ove udobne slušalice sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja izolira vanjsku buku. Čut ćete svaki takt i riječ! Uživajte u istinskoj udobnosti uz meki, izmjenjivi silikonski umetak za uši u tri veličine.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.