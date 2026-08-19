Nikad ne propustite nijedan takt.

Ove potpuno bežične slušalice s pogonskim jedinicama od 10 mm i hibridnim aktivnim blokiranjem buke omogućuju vam da čujete bitne zvukove. Imaju zakrivljeni dizajn, oznaku IPX4 za otpornost na prskanje i znoj te kutiju za punjenje džepnih dimenzija, tako da u reprodukciji možete uživati 24 sata.