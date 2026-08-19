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TAT4507SL/00
Nikad ne propustite nijedan takt.
Ove potpuno bežične slušalice s pogonskim jedinicama od 10 mm i hibridnim aktivnim blokiranjem buke omogućuju vam da čujete bitne zvukove. Imaju zakrivljeni dizajn, oznaku IPX4 za otpornost na prskanje i znoj te kutiju za punjenje džepnih dimenzija, tako da u reprodukciji možete uživati 24 sata.
Hibridno aktivno blokiranje buke
2 x 2 mikrofona za čiste pozive
Džepna kutija za punjenje
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Ove su slušalice opremljene hibridnim aktivnim blokiranjem buke koje filtrira zvukove koje ne želite čuti. Otvoreni način rada omogućuje povratak u svijet kada to trebate. Savršen način za ukazivanje časti vašoj omiljenoj glazbi!
Slušalice su opremljene s dva mikrofona i algoritmom za blokiranje buke koji osigurava izvanrednu čistoću poziva. Dva mikrofona u svakoj slušalici oblikuju zvuk i smanjuju okolnu buku kako biste se mogli jasno čuti. Uživajte u uvijek jasnoj komunikaciji!
Ove udobne slušalice sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja izolira vanjsku buku. Čut ćete svaki takt i riječ! Uživajte u istinskoj udobnosti uz meki, izmjenjivi silikonski umetak za uši u tri veličine.
Recenzije
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.