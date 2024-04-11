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  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
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  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
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  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
  • Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan

Potpuno bežične slušalice

TAT3508WT/00

3.8
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan
Aktivnosti se ne prekidaju! Ove potpuno bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pružaju odličan zvuk i smanjuju buku vjetra. Možete se usredotočiti na glazbu i uživati u jasnim pozivima dok ste u pokretu. Samo ubacite kutiju za punjenje u džep i spremni ste.
Pogledajte sve prednosti

Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan

  • Prirodni zvuk

  • Blokiranje buke

  • Jasniji pozivi dok ste u pokretu

  • Bluetooth LE Audio*

Uvijek ćete čuti svoju glazbu. Blokiranje buke

Uvijek ćete čuti svoju glazbu. Blokiranje buke

Blokiranje buke utišava vanjsku buku, uključujući vjetar, tako da se možete usredotočiti na svoju glazbu ili pozive. Ostavite aktiviran automatski način rada ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje postavki ove značajke. Želite li čuti što se događa oko vas? Dodirnite umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada.

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Bolja povezivost i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Bolja povezivost i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Ove slušalice radit će s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE Audio i LC3 kodek* kako bi vam pružile stabilniju vezu i osjetno bolji zvuk. Zvuk neće slabjeti ako prenosite glazbu ili primate pozive u naseljenim područjima, a gotovo da nema kašnjenja tijekom gledanja filmova ili igranja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Prednosti

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Prednosti

bateria, muzyka

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Provjereni kupac

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Prednosti

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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Upozorenja

  1. Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.