2 godine jamstva
Prirodni zvuk
Blokiranje buke
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Bluetooth LE Audio*
Blokiranje buke utišava vanjsku buku, uključujući vjetar, tako da se možete usredotočiti na svoju glazbu ili pozive. Ostavite aktiviran automatski način rada ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje postavki ove značajke. Želite li čuti što se događa oko vas? Dodirnite umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada.
Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!
Ove slušalice radit će s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE Audio i LC3 kodek* kako bi vam pružile stabilniju vezu i osjetno bolji zvuk. Zvuk neće slabjeti ako prenosite glazbu ili primate pozive u naseljenim područjima, a gotovo da nema kašnjenja tijekom gledanja filmova ili igranja.
3.8
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dobromir007
11/04/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Prednosti
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Prednosti
bateria, muzyka
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Prednosti
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.