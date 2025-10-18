ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Primarna slika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom

2000 seriesPrave bežične slušalice

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Sićušan, ali moćan

Zahvaljujući nevjerojatno udobnom dizajnu ove sićušne potpuno bežične slušalice dobro izgledaju i pružaju dobar osjećaj cijeli dan! Snaga koju pružaju nadilazi njihovu veličinu, a pružaju odličan zvuk i dodatni bas pri malim glasnoćama. Izlazite? Kutija može stati na privjesak za ključeve.

Pogledajte sve prednosti

Sićušan, ali moćan

  • Sićušne, potpuno bežične slušalice

  • Kutija za punjenje za privjesak za ključeve

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

  • Jasni pozivi

Iznimno sićušne slušalice. Izuzetno udobno pristajanje.

Iznimno sićušne slušalice. Izuzetno udobno pristajanje.

Naše najmanje potpuno bežične slušalice dosad odlikuju se niskoprofilnim dizajnom koji donosi vrhunsko pristajanje, uz izvrstan osjećaj, čak i ako ih nosite cijeli dan. Slušalice se nalaze u vanjskom uhu, tako da nemaju vrh koji prodire u ušni kanal: ako vam treba bolje prianjanje, možete odabrati jednu od tri veličine silikonskih navlaka (u paketu).

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Ove potpuno bežične slušalice možda jesu male, ali nećete morati povećavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Putem lijeve slušalice ili u aplikaciji Philips Headphones uključite dinamični bas i moći ćete uživati u punoj snazi svojih omiljenih bas dionica, čak i kad slušate tiho.

Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.5

od 5

2

Recenzije

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mane

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mane

Не се прикрепя към ухото.

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi