TAT2149BK/00
Sićušan, ali moćan
Zahvaljujući nevjerojatno udobnom dizajnu ove sićušne potpuno bežične slušalice dobro izgledaju i pružaju dobar osjećaj cijeli dan! Snaga koju pružaju nadilazi njihovu veličinu, a pružaju odličan zvuk i dodatni bas pri malim glasnoćama. Izlazite? Kutija može stati na privjesak za ključeve.
Sićušne, potpuno bežične slušalice
Kutija za punjenje za privjesak za ključeve
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Jasni pozivi
Naše najmanje potpuno bežične slušalice dosad odlikuju se niskoprofilnim dizajnom koji donosi vrhunsko pristajanje, uz izvrstan osjećaj, čak i ako ih nosite cijeli dan. Slušalice se nalaze u vanjskom uhu, tako da nemaju vrh koji prodire u ušni kanal: ako vam treba bolje prianjanje, možete odabrati jednu od tri veličine silikonskih navlaka (u paketu).
Ove potpuno bežične slušalice možda jesu male, ali nećete morati povećavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Putem lijeve slušalice ili u aplikaciji Philips Headphones uključite dinamični bas i moći ćete uživati u punoj snazi svojih omiljenih bas dionica, čak i kad slušate tiho.
Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.
1.5
od 5
2
Recenzije
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mane
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mane
Не се прикрепя към ухото.
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09