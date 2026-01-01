2 godine jamstva
TAT1300LB/00
Dostupno
Male slušalice. Odlična vrijednost
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Džepna kutija za punjenje
Ugodne kapice SecureFit
Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.
Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Microsoft Swift Pair.
Malu kutiju za punjenje lako možete ubaciti u džep ili pričvrstiti vezicu* i objesiti kutiju na torbu ili petlju za remen. Mono način rada omogućuje uporabu jedne slušalice dok se druga puni.
Recenzije
Vezica se ne isporučuje u kompletu.