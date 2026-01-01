Sjajan zvuk iz malenih slušalica koje savršeno pristaju

Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.