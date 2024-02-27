ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom

Potpuno bežične slušalice

TAT1138WT/00

3.5

| (4) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava

Za jasnu reprodukciju zvukova

Osigurajte savršenu reprodukciju zvukova. Ove posve bežične slušalice rabe pogonske jedinice od 13 mm za raskošan zvuk i udarne basove te mikrofon s umjetnom inteligencijom za čiste pozive. Donose i otpornost na prskanje i znojenje kategorije IPX4 te džepnu navlaku za punjenje, za 15 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Za jasnu reprodukciju zvukova

  • Jasni pozivi

  • Pogonske jed. od 13 mm za udarne basove

  • Ergonomski dizajn za udobnost

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Prilagođene pogonske jedinice od 13 mm za bogat zvuk i snažan bas

Čujte zvukove onako kako su zamišljeni. Ove slušalice upotrebljavaju posebno dizajnirane dinamičke pogonske jedinice od 13 mm kako bi vam pružile nevjerojatno iskustvo slušanja. Velik kapacitet snage pogonskih jedinica poboljšava dinamiku i bas, pa nećete propustiti nijedan ritam.

Nemojte brinuti. Do 15 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Ove slušalice tu su za vas, bez obzira na to koliko je vaš dan dug. Omogućavaju 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati uz praktičnu navlaku za punjenje džepnog formata.

Mikrofon s umjetnom inteligencijom za jasne pozive

Ne dopustite da vam zvukovi iz okoline ometaju slušanje. Ove slušalice donose mikrofon s naprednim algoritmom umjetne inteligencije te filtriraju buku koju ne želite čuti i jamče jasne pozive. Uživajte u jasnim pozivima, svaki put.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

4

Recenzije

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum upotrebe 2024-01-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum upotrebe 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Prednosti

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Mane

відсутність індикації заряду на кейсі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2023-04-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2025-04-15

Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2025-04-15

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.