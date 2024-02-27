TAT1138BK/00
Za jasnu reprodukciju zvukova
Osigurajte savršenu reprodukciju zvukova. Ove posve bežične slušalice rabe pogonske jedinice od 13 mm za raskošan zvuk i udarne basove te mikrofon s umjetnom inteligencijom za čiste pozive. Donose i otpornost na prskanje i znojenje kategorije IPX4 te džepnu navlaku za punjenje, za 15 sati reprodukcije.
Jasni pozivi
Pogonske jed. od 13 mm za udarne basove
Ergonomski dizajn za udobnost
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Čujte zvukove onako kako su zamišljeni. Ove slušalice upotrebljavaju posebno dizajnirane dinamičke pogonske jedinice od 13 mm kako bi vam pružile nevjerojatno iskustvo slušanja. Velik kapacitet snage pogonskih jedinica poboljšava dinamiku i bas, pa nećete propustiti nijedan ritam.
Ove slušalice tu su za vas, bez obzira na to koliko je vaš dan dug. Omogućavaju 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati uz praktičnu navlaku za punjenje džepnog formata.
Ne dopustite da vam zvukovi iz okoline ometaju slušanje. Ove slušalice donose mikrofon s naprednim algoritmom umjetne inteligencije te filtriraju buku koju ne želite čuti i jamče jasne pozive. Uživajte u jasnim pozivima, svaki put.
3.5
od 5
4
Recenzije
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum upotrebe 2024-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum upotrebe 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Provjereni kupac
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Prednosti
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Mane
відсутність індикації заряду на кейсі.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2023-04-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Provjereni kupac
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2025-04-15
Ova recenzija je napravljena za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2025-04-15
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.