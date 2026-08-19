2 godine jamstva
TAMS80Y/00
The Tube
Odvažni oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća ikonu iz 80-ih uz bogatiji, širi stereozvuk i jednostavno povezivanje. Bilo da u glazbi uživate kod kuće ili na ulici, pojačajte ga i širite zvukove.
Zapanjujući zvuk. Retro stil
Maks. 280 W (140 W RMS-a)
Do 24 sati reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu/vodu
U kućištu uređaja The Tube legendarnog izgleda nalazi se dvosmjerni stereosustav maksimalne snage 280 W (140 W RMS-a) i šira, prožimajuća zvučna slika. Ako je zabava na otvorenom, možete uključiti značajku Moving Sound za snažniji bas i jasan zvuk na otvorenom.
Dvije 5,25-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Tube možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.
Recenzije
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. Riječ i logotipi Auracast™ zaštitni su znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.