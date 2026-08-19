Ikona 80-ih u modernom izdanju

U kućištu uređaja The Tube legendarnog izgleda nalazi se dvosmjerni stereosustav maksimalne snage 280 W (140 W RMS-a) i šira, prožimajuća zvučna slika. Ako je zabava na otvorenom, možete uključiti značajku Moving Sound za snažniji bas i jasan zvuk na otvorenom.