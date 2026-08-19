2 godine jamstva
TAMS80B/00
The Tube
Odvažni oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube oživljava ikonu 80-ih bogatijim, širim stereozvukom i besprijekornim povezivanjem. Od kućnih tuluma do uličnih zabava, pojačajte zvuk i pustite da se glazba širi.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
280 W maks. (140 W RMS)
Do 24 sata reprodukcije
IP67 otpornost na prašinu/vodu
U kućištu uređaja The Tube legendarnog izgleda nalazi se dvosmjerni stereosustav maksimalne snage 280 W (140 W RMS-a) i šira, prožimajuća zvučna slika. Ako je zabava na otvorenom, možete uključiti značajku Moving Sound za snažniji bas i jasan zvuk na otvorenom.
Dvije 5-inčne pogonske jedinice, posebni visokotonci i aktivna skretnica zajedno precizno odvajaju visoke i niske tonove. Dvostruki pasivni zvučnici produbljuju bas. Rezultat je istinski stereozvuk sa snažnom dubinom i oštrim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Tube možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.
Recenzije
Žig s riječi Bluetooth® i logotipi registrirani su žigovi u vlasništvu društva Bluetooth SIG, Inc. Žig s riječi Auracast™ i logotipi žigovi su u vlasništvu društva Bluetooth SIG, Inc.
Ocjena IP67 znači da je zvučnička jedinica nepropusna za prašinu i da se može uroniti do 30 minuta na dubinu do 1 m.