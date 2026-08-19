Prepustite se glazbi uz prilagodljivo poništavanje buke

Prilagodljivo poništavanje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi u stvarnom vremenu potisnulo vanjsku buku, uključujući vjetar. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada za svjesnost okoline ponovno propušta vanjske zvukove. Brza svjesnost okoline naglašava glasove kako biste mogli razgovarati bez skidanja slušalica.