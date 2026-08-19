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TAMS3BK/00
The Buds
Boje se ističu. Glazba pogađa. S odvažnim izgledom i opuštenim stavom, The Buds održavaju dobru atmosferu toplim, detaljnim zvukom i okruglom pametnom kutijicom za punjenje koja lako stane u džep. Vaš dan, vaši popisi za reprodukciju, vaš ritam.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Pametna kutijica za punjenje
Prilagodljivo poništavanje buke
Do 42 sata reprodukcije
Prilagodljivo poništavanje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi u stvarnom vremenu potisnulo vanjsku buku, uključujući vjetar. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada za svjesnost okoline ponovno propušta vanjske zvukove. Brza svjesnost okoline naglašava glasove kako biste mogli razgovarati bez skidanja slušalica.
Više od običnog punjača, ova pametna kutijica omogućuje upravljanje pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i značajkom Auracast™ te uključivanje načina zvuka Lo-Fi. Može vam čak pomoći pri snimanju fotografija daljinskim aktiviranjem fotoaparata na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete odabrati omogućuju vam promjenu izgleda dodirnog zaslona u boji veličine 1.47" na kutijici.
Kad je poništavanje buke isključeno, potpuno punjenje omogućuje 10 sati reprodukcije, a pametna kutijica za punjenje pruža dodatna 32 sata (kad je poništavanje buke uključeno, dobivate 7 sati i dodatna 23 sata iz kutijice). Za brzo nadopunjavanje, 15 minuta punjenja pruža dodatna 3 sata. Kutijica se može puniti putem priključka USB-C.
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