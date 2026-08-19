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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novi

Moving SoundPotpuno bežične slušalice

TAMS3BK/00

Dostupno

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Boje se ističu. Glazba pogađa. S odvažnim izgledom i opuštenim stavom, The Buds održavaju dobru atmosferu toplim, detaljnim zvukom i okruglom pametnom kutijicom za punjenje koja lako stane u džep. Vaš dan, vaši popisi za reprodukciju, vaš ritam.

Pogledajte sve prednosti

The Buds

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • Pametna kutijica za punjenje

  • Prilagodljivo poništavanje buke

  • Do 42 sata reprodukcije

Prepustite se glazbi uz prilagodljivo poništavanje buke

Prepustite se glazbi uz prilagodljivo poništavanje buke

Prilagodljivo poništavanje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi u stvarnom vremenu potisnulo vanjsku buku, uključujući vjetar. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada za svjesnost okoline ponovno propušta vanjske zvukove. Brza svjesnost okoline naglašava glasove kako biste mogli razgovarati bez skidanja slušalica.

Ostanite u ritmu uz okruglu pametnu kutijicu za punjenje

Ostanite u ritmu uz okruglu pametnu kutijicu za punjenje

Više od običnog punjača, ova pametna kutijica omogućuje upravljanje pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i značajkom Auracast™ te uključivanje načina zvuka Lo-Fi. Može vam čak pomoći pri snimanju fotografija daljinskim aktiviranjem fotoaparata na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete odabrati omogućuju vam promjenu izgleda dodirnog zaslona u boji veličine 1.47" na kutijici.

Uživajte u ritmu dulje uz do 42 sati reprodukcije

Uživajte u ritmu dulje uz do 42 sati reprodukcije

Kad je poništavanje buke isključeno, potpuno punjenje omogućuje 10 sati reprodukcije, a pametna kutijica za punjenje pruža dodatna 32 sata (kad je poništavanje buke uključeno, dobivate 7 sati i dodatna 23 sata iz kutijice). Za brzo nadopunjavanje, 15 minuta punjenja pruža dodatna 3 sata. Kutijica se može puniti putem priključka USB-C.

Tehničke specifikacije

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