Ostanite u ritmu uz okruglu pametnu kutijicu za punjenje

Ova pametna kutijica nije samo punjač – omogućuje vam upravljanje pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i značajkom Auracast™ te uključivanje načina zvuka Lo-Fi. Može vam čak pomoći pri fotografiranju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete odabrati omogućuju vam promjenu izgleda 1.47" dodirnog zaslona u boji na kutijici.