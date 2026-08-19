Novi
TAMS3YL/00
The Buds
Boje su upečatljive. Glazba pogađa. Svojim odvažnim izgledom i ležernim stavom, The Buds održavaju dobro raspoloženje toplim, detaljnim zvukom i okruglom pametnom kutijicom za punjenje koja lako stane u džep. Vaš dan, vaše playliste, vaš ritam.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Pametna kutijica za punjenje
Prilagodljivo poništavanje buke
Do 42 sata reprodukcije
Prilagodljivo poništavanje buke brzo reagira na vaše okruženje kako bi u stvarnom vremenu potisnulo vanjsku buku, uključujući vjetar. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness ponovno propušta vanjske zvukove. Quick Awareness pojačava glasove kako biste mogli razgovarati bez skidanja slušalica.
Ova pametna kutijica nije samo punjač – omogućuje vam upravljanje pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i značajkom Auracast™ te uključivanje načina zvuka Lo-Fi. Može vam čak pomoći pri fotografiranju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete odabrati omogućuju vam promjenu izgleda 1.47" dodirnog zaslona u boji na kutijici.
Uz isključeno poništavanje buke potpuno punjenje pruža 10 sati reprodukcije, a pametna kutijica za punjenje dodatna 32 sata (uz uključeno poništavanje buke dobivate 7 sati i dodatna 23 sata iz kutijice). Za brzo povećanje napunjenosti, 15 minuta punjenja pruža dodatna 3 sata. Kutijica se može puniti putem priključka USB-C.
Recenzije