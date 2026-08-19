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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBežične slušalice koje se nose na ušima

TAMS1YL/00

1 nagrada

Dostupno

Black
Black
Žuta
Žuta

Ringo Duo

Iznimno lagane slušalice kultnog dizajna iz 80-ih i upečatljivog modernog zvuka. Možete ih nositi bežično ili uživati u glazbi putem kabela, a isporučuju se s crnim, žutim i narančastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro ugođaj.

Pogledajte sve prednosti

Ringo Duo

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • Slušajte bežično ili putem kabela

  • Do 26 sati reprodukcije

  • USB-C kabel uključen

Ikona 80-ih, ponovno osmišljena

Ikona 80-ih, ponovno osmišljena

Izgled poručuje: premotaj. Zvuk poručuje: upravo sada. Uz posebno podešene zvučne jedinice od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk s bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili ih povežite priloženim USB-C kabelom.

Iznimno lagano pristajanje i rezervni jastučići za uši u retro nijansama

Iznimno lagano pristajanje i rezervni jastučići za uši u retro nijansama

Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a iznimno lagan obruč lako se prilagođava kako bi savršeno pristajao. Dobivate tri kompleta rezervnih jastučića za uši u crnoj, žutoj i narančastoj boji pa ih možete kombinirati bez usklađivanja.

Dugo trajanje baterije i brzo punjenje

Dugo trajanje baterije i brzo punjenje

Potpuno napunjena baterija pruža do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem USB-C priključka. Ako vam treba brzo dodatno punjenje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica koje se nose na ušima osigurat će vam dodatnih 6 sati reprodukcije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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