Ringo Duo

Iznimno lagane slušalice kultnog dizajna iz 80-ih i upečatljivog modernog zvuka. Možete ih nositi bežično ili uživati u glazbi putem kabela, a isporučuju se s crnim, žutim i narančastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro ugođaj.