2 godine jamstva
TAMS1YL/00
Ringo Duo
Iznimno lagane slušalice kultnog dizajna iz 80-ih i upečatljivog modernog zvuka. Možete ih nositi bežično ili uživati u glazbi putem kabela, a isporučuju se s crnim, žutim i narančastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro ugođaj.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Slušajte bežično ili putem kabela
Do 26 sati reprodukcije
USB-C kabel uključen
Izgled poručuje: premotaj. Zvuk poručuje: upravo sada. Uz posebno podešene zvučne jedinice od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk s bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili ih povežite priloženim USB-C kabelom.
Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a iznimno lagan obruč lako se prilagođava kako bi savršeno pristajao. Dobivate tri kompleta rezervnih jastučića za uši u crnoj, žutoj i narančastoj boji pa ih možete kombinirati bez usklađivanja.
Potpuno napunjena baterija pruža do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem USB-C priključka. Ako vam treba brzo dodatno punjenje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica koje se nose na ušima osigurat će vam dodatnih 6 sati reprodukcije.
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