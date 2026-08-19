Ringo Duo

Izuzetno lagane slušalice s legendarnim dizajnom iz 80-ih i upečatljivim modernim zvukom. Možete ih nositi bežično ili uživati u njima sa žicom, a isporučuju se s crnim, žutim i narančastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro ugođaj.