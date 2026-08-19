2 godine jamstva
TAMS1BK/00
Ringo Duo
Izuzetno lagane slušalice s legendarnim dizajnom iz 80-ih i upečatljivim modernim zvukom. Možete ih nositi bežično ili uživati u njima sa žicom, a isporučuju se s crnim, žutim i narančastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro ugođaj.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Slušajte bežično ili sa žicom
Do 26 sati reprodukcije
USB-C kabel uključen
Izgled poručuje: premotaj. Zvuk poručuje: upravo sada. Zahvaljujući posebno podešenim pogonskim jedinicama od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk s bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili ih povežite priloženim USB-C kabelom.
Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a iznimno lagani obruč jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje. Dobivate tri kompleta rezervnih jastučića u crnoj, žutoj i narančastoj boji, pa ih možete kombinirati bez usklađivanja.
Potpuno napunjena baterija omogućuje do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem priključka USB-C. Ako vam je potrebno brzo punjenje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica koje se nose na ušima osigurat će vam dodatnih 6 sati reprodukcije.
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