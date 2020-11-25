Obustavljeno
Sjajite poput zvijezde
Pripremite ih za akciju s glamuroznim svjetlećim slušalicama koje se stavljaju u uši. Glasnoća ovih izdržljivih bežičnih slušalica ograničena je na 85 dB. LED pločica u školjkama za uši djeci omogućuje izražavanje njihovog stila u šarenim bojama.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Od putovanja do tjednog gledanja televizije – djeca će obožavati ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši. Jedno punjenje omogućuje 20 sati reprodukcije: dovoljno za višednevnu zabavu.
Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.
Meki jastučići za uši i meka naglavna traka s jastučićem djeci osiguravaju udobnost pri slušanju glazbe ili gledanja omiljenih YouTubera.
5.0
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Prednosti
Wygoda, dźwięk
Mane
kolor
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-10-25
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2020-10-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe