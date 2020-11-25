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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežične slušalice

TAKH402BL/00

5

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sjajite poput zvijezde

Pripremite ih za akciju s glamuroznim svjetlećim slušalicama koje se stavljaju u uši. Glasnoća ovih izdržljivih bežičnih slušalica ograničena je na 85 dB. LED pločica u školjkama za uši djeci omogućuje izražavanje njihovog stila u šarenim bojama.

Pogledajte sve prednosti

Sjajite poput zvijezde

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

20 sati reprodukcije. Bez kabela, bez zapetljanja

Od putovanja do tjednog gledanja televizije – djeca će obožavati ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši. Jedno punjenje omogućuje 20 sati reprodukcije: dovoljno za višednevnu zabavu.

Akustičke pogonske jedinice od 32 mm. Jasan zvuk

Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.

Udobni jastučić za uši i naglavna traka. Savršeno za dječje uši

Meki jastučići za uši i meka naglavna traka s jastučićem djeci osiguravaju udobnost pri slušanju glazbe ili gledanja omiljenih YouTubera.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Prednosti

Wygoda, dźwięk

Mane

kolor

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-10-25

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2020-10-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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