Ostvarite svoje želje

Zabavite se sa slušalicama koje se stavljaju na uši i koja djeci omogućuju izražavanje vlastitog stila. Glasnoća slušalica ograničena je na 85 dB, a dovoljno su čvrste za školsku torbu. Djeca školjke za uši mogu ukrasiti naljepnicama ili vlastitim umjetničkim djelima!