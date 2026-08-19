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Slušalice s mikrofonom

TAKH301PK/00

Ostvarite svoje želje

Zabavite se sa slušalicama koje se stavljaju na uši i koja djeci omogućuju izražavanje vlastitog stila. Glasnoća slušalica ograničena je na 85 dB, a dovoljno su čvrste za školsku torbu. Djeca školjke za uši mogu ukrasiti naljepnicama ili vlastitim umjetničkim djelima!

Pogledajte sve prednosti

Ostvarite svoje želje

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.

Akustičke pogonske jedinice od 32 mm. Jasan zvuk

Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.

Prilagodljive školjke za uši. Ukrasite naljepnicama ili osobnim umjetničkim djelima

Djeca slušalice mogu prilagoditi naljepnicama, pa čak i svojim najnovijim umjetničkim djelima. Prozirni vanjski poklopac na školjkama za uši otvara se kako bi se unutra mogli staviti crteži. Sa slušalicama isporučuju se tri kompleta naljepnica i crtaćih kartica.

Tehničke specifikacije

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